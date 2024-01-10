نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة والقنصل العام لجمهورية موريتانيا و نائب رئيس مجلس الشورى

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء فهد الحماد.

واستمع سموه إلى إيجاز عن مخرجات الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات، وجهود رجال المكافحة في محاربة هذه الآفة الخطيرة والقبض على مروجيها.

كما اطلع سموه على البرامج التوعوية التي يتم تنفيذها للتعريف بأخطار المخدرات وما تخلفه من أضرار على المجتمع.

كما التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة، القنصل العام لجمهورية موريتانيا باب سيد أحمد.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة, معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي الذي قدم للسلام على سموه وتهنئنه بالثقة الملكية بتعيينه نائباً لأمير المنطقة، سائلا الله له التوفيق والسداد.