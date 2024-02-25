نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل وزير السياحة

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة معالي وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة.

واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال اللقاء، إلى شرح من الوزير الخطيب عن أبرز خطط الوزارة للارتقاء بالقطاع السياحي، في ظل الدعم اللامحدود الذي تتلقاه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومن سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله -.

وتخلل اللقاء مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين الإمارة والوزارة وجميع الجهات الحكومية للتوسع في القطاع السياحي بمحافظات المنطقة عطفاً على ما تتميز به من تنوع جغرافي وسياحي.