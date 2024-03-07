نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بمكتبه في الإمارة، اليوم، معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الذي يزور المنطقة حالياً.

وفي مستهل اللقاء رحب سموه بمعالي الوزير الحقيل ومرافقيه، متمنياً لهم التوفيق في زيارتهم للمنطقة، منوهاً بالدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لجميع المشروعات التطويرية والتنموية والخدمية في المملكة بوجه عام، وما تحظى به المنطقة على وجه الخصوص من تطور وازدهار في جميع القطاعات.

واطلع سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال اللقاء على مشروعات الوزارة الحالية والمستقبلية بالمنطقة، ومراحل إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها، ومدى سيرها وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، مشيداً بالجهود التي تبذلها الوزارة في تعزيز مسارات التنمية الحضرية وتنفيذ المشاريع البلدية والإسكانية بما يُسهم في رفع جودة الحياة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.

من جهته، أعرب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن شكره وامتنانه لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة، على متابعته المستمرة ومساندته لأعمال ومشروعات الوزارة بالمنطقة، والتي أسهمت في تسارع وتيرة العمل والإنجاز في المشروعات البلدية والإسكانية بمنطقة مكة المكرمة.