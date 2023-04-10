نائب أمير منطقة مكة المكرمة يسلم 525 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي*

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سلم صاحبُ السموِّ الملكي الأمير بدر بن سلطان، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، 525 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة من مستفيدي برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة وسكان الأحياء العشوائية بجدة، وذلك بالتزامن مع انطلاق حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري مطلع شهر رمضان المبارك، بحضور معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير.

من جانبه، قدم معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان شكره وتقديره صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، على رعايتهم الكريمة لحفل تسليم المستفيدين من الأسر الأشد حاجة، مؤكداً حرص الوزارة على توفير المسكن الملائم للأسر المستفيدة في مختلف مناطق المملكة، تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

وحقق اكتتاب جود الإسكان الخيري من نجاحات منذ انطلاقته، الذي يهدف إلى تأمين 3500 مسكن للأسر الأشد احتياجاً للمسكن، وتحقيق أبعاد تنموية لهذه الأسر، بما يتماشى مع أهداف القيادة الحكيمة – حفظها الله – بتوفير السكن الملائم للمواطنين بكافة فئاتهم وبخيارات متعددة تناسب كافة الشرائح.

الجدير بالذكر، أن شهر رمضان الجاري شهد انطلاق حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري، كأول اكتتاب خيري في قطاع الإسكان على مستوى العالم، ويهدف إلى حشد العطاءات الخيرية من ذوي الجود أفرادًا ومؤسسات؛ لدعم الأسر الأشد احتياجًا للمساكن.