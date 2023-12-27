نائب أمير منطقة مكة المكرمة ينوّه بمضامين الخطاب الملكي

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نوّه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، التي ألقاها نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – ، مؤكداً أنها عكست وضوح ورسوخ المنهج السعودي على كافة الأصعدة.

ووصف الأمير سعود بن مشعل الخطاب الملكي بالرسوخ والشمولية والوضوح، كونه سلّط الضوء على السياسة الداخلية والخارجية للمملكة، ونهجها الثابت في التعامل مع شتى القضايا، مشيراً إلى أنه تطرق إلى مناحي التنمية التي تشهدها البلاد ويعيشها المواطن الذي يعد المحرك الأول للتنمية وأساس النهضة الشاملة، كذلك ما تحمله رؤية 2030 من أهداف وإستراتيجيات مستقبلية تُسهم في تحقيق منجزات نوعية سيكون لها – بإذن الله – انعكاسها الإيجابي على الوطن والمواطن.

وسأل سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة الله سبحانه أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها وأن يديم عليها نعمة الأمن والازدهار.