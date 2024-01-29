نائب أمير منطقة مكة المكرمة يواصل جولاته التفقدية بزيارة محافظة أضم

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زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم (الاثنين)، محطته الثانية خلال جولته التفقدية لمحافظات المنطقة، محافظة أضم.

ورأس سموه اجتماع المجلس المحلي في محافظة أضم، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، وتم خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها، حيث تمت مناقشة سُبل تسريع العمل فيها.

وتضمنت المشاريع عدد من أعمال البُنى التحتية والسفلة والإنارة وصيانة الحدائق والمرافق العامة، إضافة إلى مشروع المطل والذي يقع على مساحة 22,400 متراً مربعاً، وبمسطحات خضراء بلغت مساحتها 600 متراً مربعاً، ويحتوي على 13 شاليه مطل، ومتحف تراثي وشلالات ونوافير مائية ومدرجات خضراء ومسرح مساحته 500 متراً مربعاً، كما يحتوي على 6 مواقع للأسر المنتجة، وموقعين لألعاب الأطفال، وموقعين استثمارية، ومصلى رجال ونساء ، ودورات مياه ومواقف للسيارات، كما دشن سموه خلال الاجتماع 5 حدائق عامة يبلغ إجمالي مساحتها 17,500 متراً، وهي حديقة المحضر، حديقة المرقبان، حديقة الحقال، حديقة ربوع العين، وأخيراً حديقة الجائزة.

عقب ذلك، استقبل سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأهالي واستمع لمطالبهم.