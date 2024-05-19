نائب أمير منطقة مكة المكرمة يُشرّف حفل تخريج الدفعة التاسعة من طلاب وطالبات جامعة جدة

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تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وتشريف نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، احتفلت جامعة جدة مساء اليوم، بتخريج الدفعة التاسعة من طلاب وطالبات الجامعة للعام 2023، والبالغ عددهم 10522 خريجًا وخريجة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات والعمادات، وذلك بمركز جامعة جدة للمؤتمرات.

وبدأ الحفل بعزف السلام الملكي، ثم انطلقت مسيرة الخريجين، بعدها ألقى الخريج عبد الإله رياض نور كلمة نيابة عن الخريجين، عبَّر خلالها عن سعادة زملائه بالتخرج، كما قدَّم الشكر للقيادة الرشيدة –أيدها الله-، ولجميع الآباء والأمهات، ولمنسوبي الجامعة على ما بذلوه من جهود وتسخير الإمكانات المعرفية، وتوظيف التقنيات الحديثة من أجل توفير بيئة علمية محفزة، تجعل من خريجي الجامعة مثالاً وطنيًّا وعالميًّا يُحتذى به ووتأهيلهم للمشاركة في تحقيق الرؤية الطموحة، رؤية السعودية 2030م.

عقب ذلك أدى خريجو وخريجات الكليات الصحية القَسم، ثم منح معالي رئيس الجامعة الدرجات العلمية المستحقة بعد إنهاء الطلبة متطلبات الحصول على درجات الدكتوراة والماجستير والبكالوريوس والدبلوم، وفقًا للمناهج والخطط المعتمدة.

وهنأ رئيس الجامعة الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مرحلتهم العملية وانتظامهم في مسيرة خدمة بلادهم، بمختلف التخصصات العلمية والنوعية ، مثمناً الرعاية الكريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة، التي تأتي امتداداً لدعم سموه اللا محدود الذي تحظى به الجامعة، وحرصه على إعداد وتأهيل شباب الوطن وتسليحهم بالعلم والمعرفة؛ لخدمة دينهم ومجتمعهم، عائدّاً تخريج هذه الدفعة ثمرةً من ثمار دعم القيادة الرشيدة للعملية التعليمية وبيئتها البحثية والإدارية في الجامعة تحت إشراف ومتابعة وزارة التعليم، ولمبادرات وأنشطة الجامعة على الأصعدة كافة.

وفي ختام الحفل كرم نائب أمير منطقة مكة المكرمة المتفوقين والمتفوقات والأوائل على الدفعة وتشرفوا بالسلام عليه وتصوير صورة جماعية تذكارية.