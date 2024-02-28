نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام الأمريكي بجدة ورئيس جامعة الملك عبدالعزيز المُعين حديثًا

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، القنصل العام الأمريكي بجدة فارس أسعد، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في مقر الإمارة، رئيس جامعة الملك عبدالعزيز المعين حديثًا الدكتور طريف بن يوسف الأعمى.

وهنأ الأمير سعود بن مشعل الدكتور الأعمى بمناسبة تعيينه، مؤكداً سموه على أهمية التوسّع في جوانب الأبحاث والدراسات وأن يكون للجامعة دورها الفاعل مع المجتمع.

من جهته، عبر رئيس جامعة الملك عبدالعزيز عن شكره وتقديره لنائب أمير منطقة مكة المكرمة سائلاً الله أن يكون عند حسن الظن بما يُحقق الآمال والتطلعات.