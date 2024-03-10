نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير الأحوال المدنية ومدير فرع “التجارة” بالمنطقة

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة، مدير الأحوال المدنية بالمنطقة بدر الحميِّد.

وتسلّم سموه التقرير السنوي للأحوال المدنية بالمنطقة الذي يشتمل على خطوات تطوير الخدمات بما يرفع كفاءة الأداء ويمكن المواطنين من إنهاء معاملاتهم بسهولة ويسر، وكذلك إحصاءات عن الخدمات المقدمة في محافظات المنطقة ومن أبرزها الوحدات المتنقلة.

كما استقبل سموه مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة خليل مخشع، والذي سلّم سموه التقرير السنوي للفرع، واستمع الأمير سعود بن مشعل إلى إيجاز عن التقرير، والذي تضمن إحصاءات عن أعمال الفرع، ومن أبرزها تنفيذ أكثر من ٢٢٢ ألف زيارة ميدانية، وضبط ما يزيد عن ٥ ملايين منتج مخالف، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية ٣٣٠ ألف سجل، وبلغ عدد جولات وحملات مكافحة التستر ٥٣٦٥ حملة، كما اطّلع سموه على خطة الفرع خلال شهر رمضان المبارك وموسم العمرة، والتي تركّز على تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة على الأسواق لمتابعة توافر السلع الرمضانية الأساسية والتأكد من صلاحيتها.