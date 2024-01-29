نائب أمير منطقة مكة يصل لمحافظة العرضيات خلال جولاته التفقدية

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واصل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم (الاثنين)، جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة بزيارة محافظة العرضيات.

ورأس سموه اجتماع المجلس المحلي في العرضيات، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، وتم خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها، حيث تمت مناقشة سُبل تسريع العمل فيها.

وبلغ عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها 39 مشروعاً، للنقل 3 مشاريع، شملت تنفيذ ازدواج طـريق (المخـواة/المجاردة/ محايل) بطول 5 كلم2، واستكمال الجزء المتبقي من ازدواج طريق (المخواة/ المجاردة/ محايل) بطول 10 كلم2، واستكمال ازدواج طريق (المخواة/ المجاردة / محايل) بطول 5 كلم2، إضافة إلى 12 مشروعاً بلدياً شملت4 مشاريع سفلتة بإجمالي أطوال تزيد عن 39 ألف متر طولي، ومشاريع الأرصفة وصيانتها بلغت مساحتها 9000 متراً مربعاً، واستكمال وصيانة 3 حدائق على مساحة تزيد عن 11 مليون م2.

كما تضمنت 3 مشاريع تعليمية، و18 مشروعاً لشركة الكهرباء تمثلت في تنفيذ 12 مشروعاً لتعزيز وإحلال الشبكة الهوائية، العمل على إنهاء 4 مشاريع لتعزيز وإحلال الشبكة الهوائية، تنفيذ إيصال الخدمة الكهربائية لمخطط وزارة الإسكان، والانتهـاء مـن تنفيذ مشـاريع بأطـوال تجـاوزت 85 كلم2

وشملت أيضاً مشاريع للبيئة والمياة والزراعة، تضمنت 6 مدن زراعية بمساحة تزيد عن 700 ألف متر مربع ، ومنحل إرشادي بمساحة تزيد عن 22 ألف متر مربع.

عقب ذلك، استقبل سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأهالي واستمع لمطالبهم.