نائب أمير منطقة مكة يُعلن نجاح نفرة الحجيج إلى “مزدلفة”

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أعلن نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نجاح نفرة ضيوف الرحمن من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة بكل يسر وسهولة.

وأكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة أن خطة النفرة تمت عبر قطار المشاعر والنقل الترددي والعادي بالحافلات دون رصد أي ملاحظات او معوقات على كافة الأصعدة ولله الحمد ، مشيراً سموه إلى أن رحلة الحجاج تمت بيسر وسهولة بتوفيق من الله، ثم بفضل توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وإشراف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية يحفظه الله.

وأكد الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز أن جميع القطاعات والأجهزة الحكومية المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام تنفذ خططها وفق ما هو مرسوم لها بنجاح تام ولله الحمد والمنّة.