نائب أمير منطقة نجران يتسلّم تقريراً لأعمال مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة

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نوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، بجهود فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة، وما يقوم به من مبادرات وفعاليات تسهم في تنمية ثقافة الحوار ليجعل منها أسلوباً للحياة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، بمدير عام فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة نجران راشد بن محمد آل منجم.

وتسلّم سمو نائب أمير منطقة نجران تقريراً عن أعمال الفرع، وما حققه خلال الفترة الماضية ، اشتمل على ما نفذ من دورات تدريبية في تنمية مهارات الاتصال في الحوار, بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران ، و مشاركة الفرع في المناسبات العامة والوطنية ، إضافةً إلى تنظيم ملتقى “شرورة تستاهل” بمشاركة جامعة نجران وإدارة التعليم بالمنطقة، والأعمال والأنشطة والفعاليات التي نفذها المركز، تحقيقاً لرؤيته وأهدافه بتعزيز قيم التلاحم الوطني، انسجاماً مع أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال التأكيد على أهمية الحوار ومناقشة القضايا المهمة على المستوى الوطني، وصولاً إلى تحقيق التعايش المجتمعي والنهوض بالمجتمع.