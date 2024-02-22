نائب أمير منطقة نجران يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، -حفظهما الله-، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية.

وأكد سموه، أن الاحتفاء بيوم التأسيس للدولة السعودية تجسيد للعمق التاريخي قبل ثلاثة قرون منذ عهد الإمام محمد بن سعود، مؤسس الدولة السعودية الأولى، وتأسيس الدولة السعودية الثانية على يدي الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، وصولاً إلى قيام المملكة العربية السعودية على يد موحدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –رحمه الله– وأبنائه الملوك من بعده ـ رحمهم الله ـ حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده ـ حفظهم الله ـ , يبرز ما قامت عليه هذه الدولة منذ التأسيس، حيث قامت على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحققت الوحدة بعد الفرقة، وأرست دعائم الأمن انطلاقاً من الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى.

وأضاف سموه، أن يوم التأسيس يمثل ذكرى فخر واعتزاز واستذكار لتاريخ عريق وحضارة متجذرة وثقافة راسخة، وما احتوته الدول السعودية الثلاث من منهج سياسي محنك وثقافي وحضاري مستمد من أصول وقيم ثابتة وراسخة، منوهاً سموه بما تعيشه الدولة منذ تأسيسها من تقدم في المجالات كافة، إلى أن بلغنا العهد المبارك، عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين ـ أيدهما الله ـ ، حيث يهنأ الجميع في رخاء ورغد في العيش، ـ وصارت بلادنا في طليعة دول العالم ـ ولله الحمد ـ.

سأل سموه ـ الله العلي القدير ـ أن يحفظ هذا الوطن وقيادته الحكيمة، ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.