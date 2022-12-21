نائب أمير منطقة نجران يستعرض التقرير الختامي للملتقى الصحي الرابع

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استعرض صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران التقرير الختامي للملتقى الصحي الرابع الذي نظمته صحة نجران، تحت شعار “خدمات صحية لمجتمع أكثر حيوية”.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة نجران الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم.

وتضمن التقرير تنفيذ ورش عمل بمجموع 45 ساعةً معتمدةً من الهيئة السعودية للتخصصات، و6 جلسات علمية قدمها 23 محاضراً، ومناقشة 31 ورقة بحث علمية، وتنفيذ 31 محاضرةً استهدفت 3568 متدرباً ومتدربةً، في تخصصات القلب، والأورام، والأشعة وتطبيقاتها، وتشخيص المرض، وترشيد استخدام الأدوية والمضادات الحيوية، وتجربة المريض ودورها في تجويد وتحسين خدمة المستفيدين داخل المرافق الصحية، وبرنامج الزائر السري وجولاته ودوره في الارتقاء بالخدمات، وتضمن التقرير كذلك الأجنحة المشاركة في المعرض المصاحب للفعالية، الذي شهد إقبال أكثر من 5000 زائر.

بدوره أوضح بني هميم أن الهدف من إقامة الملتقى هو نشر ثقافة الوعي الصحي بعوامل خطورة أمراض القلب وتجنبها وطرق معالجتها، والتعريف ببرنامج التحول الصحي ومنجزاته وأهم تحدياته، وكذلك استعراض أبرز طرق التعامل مع الأمراض المزمنة، وتعزيز مفهوم الصحة الإلكترونية وتطبيقاتها في تقديم الخدمات الصحية.