نائب أمير منطقة نجران يستقبل قائد قوة الأفواج الأمنية بالمنطقة

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نوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، بالدعم غير المحدود الذي تحظى به كافة القطاعات العسكرية والأمنية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وحرصهما على توفير الآليات والكوادر البشرية المدربة على أفضل سبل التقنية الحديثة، مشيداً بمتابعة واهتمام سمو وزير الداخلية لكل ما من شأنه تطوير القطاعات الأمنية لخدمة الوطن وأمنه.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه بمكتبه اليوم، قائد قوة الأفواج الأمنية بالمنطقة العميد محمد بن الربدي الدهمشي، الذي قدّم لسموه إيجازاً عن أعمال وإنجازات قوات شؤون الأفواج داخل مدينة نجران ومحافظات المنطقة خلال الفترة الماضية.

وثمّن سمو نائب أمير منطقة نجران ما تقوم به قيادة الأفواج الأمنية بالمنطقة من أعمال بما يخدم الوطن والمواطن والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.