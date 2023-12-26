نائب أمير منطقة نجران يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة

المناطق_واس

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، بدور رجال مكافحة المخدرات وتضحياتهم في خدمة الدين والوطن، وجهودهم في الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، إضافةً إلى ما يقومون به من تفعيل للجوانب الإرشادية والتوعوية للمجتمع من خلال مشاركتهم في المناسبات الوطنية والاجتماعية وتنظيم المعارض التوعوية بأضرار المخدرات على الفرد والمجتمع والتحذير من خطرها، مؤكداً سموه حرص المملكة، بالمضي في حماية المجتمع والقضاء على هذه الآفة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، العقيد يحيى بن عبدالله الشهراني بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة مكافحة المخدرات بمنطقة نجران.

وهنأ سموه العقيد الشهراني، متمنياً له التوفيق والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

بدوره أعرب الشهراني عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه، واعداً ببذل المزيد من العطاء في خدمة الوطن.