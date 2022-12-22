نائب أمير منطقة نجران يطلع على أعمال جمعية الإعلام الرقمي بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران, في مكتب سموه بديوان الامارة اليوم, رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلام الرقمي بمنطقة نجران محمد بن فهد آل الحارث, وأعضاء مجلس الإدارة.

وشاهد سموه عرضاً مرئياً اشتمل على انجازات الجمعية، خلال الفترة الماضية ومشاركته في العديد من المناسبات الوطنية في المنطقة.

ونوَّه بدور الجمعيات المتخصصة في مختلف المجالات, مؤكداً سموه أن الإعلام له دور كبير في إبراز الميز النسبية والمقومات والبنية الأساسية التي تتميز بها المنطقة لجذب الاستثمارات، وإيجاد المشاريع الاقتصادية في كافة المسارات الزراعية والصناعية والتجارية.

بدوره, أوضح آل الحارث أن رسالة الجمعية تهدف إلى تقديم خدمات تدعم وتحفز دور الإعلام السعودي، وتوضح أهمية بناء الشخصية الإعلامية والإسهام والارتقاء بالعمل الإعلامي في المجتمع وإبراز جهود الجهات في المنطقة وتبادل الخبرات والتجارب بين الإعلاميين.