نائب أمير منطقة نجران يطّلع على التقرير التعريفي لجمعية “رؤية”

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اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، على التقرير التعريفي لجمعية “رؤية” للهوايات بالمنطقة، وذلك خلال لقائه اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية هادي آل سليم، وأعضاء مجلس الإدارة.

وتضمّن التقرير أهداف الجمعية ورؤيتها ورسالتها للاستثمار في الإنسان من خلال إيجاد بيئة مناسبة لهواياته وتنمية مواهبه يما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة الخطط المستقبلية للجمعية وتقديمها لبرامج نوعية تسهم في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة هواياتهم وتفعيلها بما يعود عليهم بالنفع.