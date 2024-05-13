نائب أمير منطقة نجران ينوِّه بدور الإعلام في إبراز جهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن

المناطق_واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، على أهمية دور الإعلام في تغطية موسم الحج، وإبراز جهود المملكة الكبيرة في خدمة ضيوف الرحمن، ونقل الصورة والحدث بما يليق بهذه المناسبة العظيمة وتفعيل دورها عبر التقارير والأخبار المصورة التي تغطي دخول الحجاج وتأديتهم مناسكهم بأمن وآمان وحتى رجوعهم إلى أوطانهم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه اليوم، مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بمنطقة نجران علي بن مبارك بن بلال، وعدداً من منسوبي مكتب الوكالة بالمنطقة.

واطَّلع سموه على تقرير يتضمن أعمال المكتب من التقارير والمواد الإخبارية، التي تسلط الضوء على ما تحتويه المنطقة ومحافظاتها من مواقع أثرية وتاريخية وسياحية، وما تشهده من نهضة تنموية شاملة.

من جانبه، ثمَّن مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بمنطقة نجران، اهتمام ومتابعة سمو أمير المنطقة، وسمو نائبه، لأعمال المكتب في أداء مهامه الإعلامية المناطة به.