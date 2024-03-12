نائب أمير نجران: إطلاق الحملة الوطنية في عامها الرابع يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة في تعزيز برامج العمل الخيري

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان).

وقال سموه: “إن الحملة الوطنية للعمل الخيري تأتي امتدادًا لما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ أيدهما الله ـ لدعم وتعزيز برامج العمل الخيري في هذا الوطن الذي يتميز أبناؤه بالخيرية انطلاقًا من نهج القيادة الرشيدة -أيدها الله -“.

وسأل سموه الله تعالى أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والاستقرار.