نائب أمير نجران يتسلَّم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة

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تسلَّم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، التقرير السنوي الختامي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة للعام المنصرم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، مدير فرع الوزارة بالمنطقة عمر النعمي، وعدداً من منسوبيه.

واستمع سمو نائب أمير منطقة نجران لشرح عن إنجازات الفرع والمزايا والإحصائيات في إدارة الجودة، وقطاع التنمية والخدمات التي تقدم للمستفيدين، وبرامج عمل الفرع الميدانية والتنظيمية، والتدريب وتطوير الموارد البشرية في سوق العمل، مثمناً جهود الفرع وتميزه، مؤكداً على أهمية الاستثمار في المواطن.