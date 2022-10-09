نائب أمير نجران يتسلّم التقرير السنوي لأعمال فرع المجاهدين بالمنطقة

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، التقرير السنوي لعام 1443هـ لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة، الذي اشتمل على جهود الفرع وإنجازاته وأدائه، إلى جانب أعماله بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية بالمنطقة.

ونوّه سموّه خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة نجران سعيد بن جرمان القحطاني، بالجهود التي يبذلها منسوبو فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة، وما يقدمونه من مهام وواجبات وفق المنظومة الأمنية، مُشيداً سموّه بمتابعة سمو وزير الداخلية للإدارة العامة للمجاهدين وفروعها في المملكة للقيام بدورها كغيرها من القطاعات الأمنية الأخرى.