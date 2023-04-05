نائب أمير نجران يدشن الحملة الرمضانية “تراحم من مجتمعنا”

المناطق_واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران نائب الرئيس الفخري للجنة “تراحم” بالمنطقة، بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله-، من رعاية واهتمام بالسجناء وأسرهم الذي يؤكد حرصها على تكافل المجتمع ونشر روح المساهمة والبذل والعطاء والتطوع.

جاء ذلك خلال تدشين سموه في مكتبه بديوان اليوم، حملة “تراحم من مجتمعنا ” الرمضانية، بحضور رئيس لجنة تراحم بالمنطقة عبدالله بن صالح الصقري، وأعضاء اللجنة.

وأكد سموه الدور الإنساني الذي تقوم به اللجنة لخدمة السجناء وأسرهم والمفرج عنهم، وما تقدمه من برامج وفعاليات تصب في مصلحتهم، وتسهم في جعلهم عناصر فاعلة في مجتمعهم ووطنهم.

من جانبه أوضح رئيس اللجنة عبدالله الصقري، أن الحملة تسعى إلى دعوة أبناء المنطقة لمساندة اللجنة للقيام بمهامها في تحقيق الاستقرار المادي والنفسي والاجتماعي لأسر السجناء وتغطية الاحتياجات الأساسية من خلال البرامج المتعددة للجنة “تراحم” بمنطقة نجران ومنها الدعم المالي المباشر والبرامج العينية وغيرها من البرامج الخاصة بالسجناء وأسرهم.