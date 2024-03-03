نائب أمير نجران يدشّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة

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نوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران بدعم القيادة الرشيدة لقطاع الدفاع المدني بما يجسد حرصها على سلامة المواطنين والمقيمين، مثمناً متابعة سمو وزير الداخلية لأعمال وتطوير المقرات الأمنية في جميع المناطق.

جاء ذلك خلال تدشين سموه بمكتبه اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار “بالتقنية نسعى لحمايتكم”، والمعرض الافتراضي المصاحب، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء خالد العتيبي.

واطّلع سموه على عرضٍ مرئي عن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني في مختلف محافظات المنطقة، مثمناً دور أجهزة الدفاع المدني في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات، معرباً عن فخره بما يقدمه رجال الدفاع المدني بمنطقة نجران ومحافظاتها من أعمال بطولية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، مشيداً بجهودهم في أعمال التوعية عبر الوسائل المختلفة والجولات الميدانية للتأكد من تطبيق إجراءات الأمن والسلامة.