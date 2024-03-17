نائب أمير نجران يستعرض الخطة الرقابية لفرع وزارة التجارة بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، بمكتبه بالإمارة اليوم، نائب مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة يحيى علي آل جامش.

واستعرض سموه الخطط والبرامج الرقابية التي ينفذها الفرع خلال شهر رمضان المبارك، وحتى نهاية أيام عيد الفطر من خلال الجولات التفتيشية في المجمعات والمنشآت التجارية، للتأكد من وفرة السلع التموينية للمنتجات الاستهلاكية، إضافة إلى الجولات الرقابية على الأسواق الكبرى والمحال التجارية، ومباشرة البلاغات على المنشآت والمتاجر الإلكترونية والعمل على معالجتها وفق اللوائح التي تعزز من حماية المستهلك.

وثمّن سموّ الأمير تركي بن هذلول ما يقدمه الفرع من جهود وأعمال مقدّرة تؤكد ما حققته وزارة التجارة من تطوير لعناصر المنظومة التجارية التي تسهم في تشجيع وتمكين رجال ورواد الأعمال وحماية حقوق المستهلكين وفق مستهدفات رؤية 2030.