نائب أمير نجران يستعرض الفرص الاستثمارية للقطاع الصحي بالمنطقة

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استعرض صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران تقرير تحفيز الاستثمار في القطاع الصحي بالمنطقة، الذي اشتمل على أهداف تحفيز الاستثمار في الخدمات الصحية وفرص الاستثمار والعوائد منه.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم صالح بني هميم.

وأوضح الدكتور بني هميم أن الهدف هو تمكين مشاركة القطاع الخاص وتفعيل الاستثمار الإقليمي، وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية والدعم في تقديم المساعدة لإنشاء استثمارات صحية في القطاع الخاص وفق رؤية المملكة 2030.