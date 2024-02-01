نائب أمير نجران يستعرض تقريراً عن أعمال التدريب التقني والمهني بالمنطقة

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران الدكتور محمد بن أحمد الزهراني، يرافقه عددٌ من منسوبي الإدارة.

واستعرض سموّه خلال اللقاء تقريراً عن أعمال وإنجازات الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، الذي تضمن سير العملية التدريبية في الكليات والمعاهد الصناعية الثانوية التابعة للتدريب التقني والمهني بنجران، والبالغة 9 منشآت، و46 تخصصاً تدريبياً في مجالات مختلفة، فيما بلغ المتدربين 4436 متدرباً ومتدربةً، يقوم على تدريبهم 310 من أعضاء هيئة التدريب، كما بلغ المتدربين في المعاهد الأهلية 3631 متدربًا ومتدربة.

وثمّن سمو الأمير تركي بن هذلول، الجهود التي تقوم بها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من أعمال في مجال تدريب وتأهيل شباب وشابّات المملكة.