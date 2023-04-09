نائب أمير نجران يستقبل قائد قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة

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نوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران بالدعم والعناية الذي تلقاه القوات العسكرية كافة، من لدن القيادة الرشيدة – حفظها الله-.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، قائد قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة نجران العميد ضيف الله بن سعد القحطاني ، الذي قدّم لسموه موجزاً عن جهود قوة الطوارئ الخاصة لحفظ الأمن بالتعاون مع القطاعات الأمنية الأخرى.

وأعرب سمو نائب أمير منطقة نجران عن فخره واعتزازه بجميع رجال قوات الطوارئ الخاصة الذين لا يترددون في الذود عن أمن الوطن وسلامته، وتسجيلهم ضربات استباقية لإفشال كل ما يخطط له أعداء الوطن ، مثمناً الجهود التي يبذلونها في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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