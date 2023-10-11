نائب أمير نجران يستقبل مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة

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نوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، بالجهود التي يبذلها رجال مكافحة المخدرات، وما يقدمونه من تضحيات للحد من انتشار هذه الآفة، مؤكداً ضرورة العمل على تكثيف البرامج التوعوية للتعريف بأخطار المخدرات، وما تسببه من أضرار في المجتمع.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة المكلف العقيد عبدالرحمن الحارثي، الذي قدّم لسموه إيجازاً عن سير العمل في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة نجران ومحافظاتها.

وأعرب سموه عن اعتزازه بالإنجازات الأمنية التي تحققت للحملة الأمنية لمكافحة المخدرات بمناطق المملكة بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، ومتابعة سمو وزير الداخلية، مشيداً بالتنسيق الأمني العالي بين القطاعات الأمنية بمنطقة نجران، الذي كان له الأثر الكبير لحماية ووقاية المجتمع من آفة المخدرات.

من جهته ثمّن مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة دعم ومساندة سمو أمير منطقة نجران وسمو نائبه، مؤكداً تنفيذ الإدارة من خلال شعبة البرامج الوقائية عدد من البرامج التوعوية وعقد محاضرات وندوات ومعارض ومسابقات توعوية تثقيفية عن خطورة المخدرات وأضرار متعاطيها الصحية والقانونية وتوضيح عقوباتها لدى المراهقين والشباب بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك نشر رسائل توعويه لمواجهة مخاطر هذا الآفة الخطيرة والدخيلة على مجتمعنا.