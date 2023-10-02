نائب أمير نجران يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة

المناطق _ واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام التعليم بالمنطقة منصور بن عبدالله آل شريم، منوهاً بالدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع التعليم في المملكة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

واطَّلَعَ سموه خلال اللقاء على سير العملية التعليمية والجهود المبذولة من وزارة التعليم في استحداث مدارس جديدة في منطقة نجران، مثمناً جهود الكادر التعليمي في مدارس ومكاتب وإدارات التعليم بالمنطقة ومحافظاتها.

من جهته أعرب آل شريم عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على متابعة سموهما لسير العملية التعليمية بالمنطقة ومحافظاتها.