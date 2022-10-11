نائب أمير نجران يستقبل مدير عام فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، في مكتبه بالإمارة -اليوم-، مدير عام فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة محفوظ بن علي عسيري.

واستعرض سموّه خلال اللقاء تقرير الفعاليات التي أقامها فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة نجران، المتضمن إقامة الفرع لفعالية “سوق الدار” في عدد من المواقع العامة داخل مدينة نجران ومحافظة شرورة.

وبيّن العسيري أن فعالية سوق الدار التي أقيمت في منطقة نجران، شهدت مشاركة 45 أسرة منتجة، مشيراً إلى أن هذه الفعالية تتوافق مع رؤية بنك التنمية الاجتماعية نحو “مجتمع حيوي ومنتج” بهدف إنفاذ منتجات المشاريع متناهية الصغر والأسر المنتجة وأصحاب العمل الحر من خلال تقديم حلول مالية وغير مالية للأسر المنتجة.

وثمّن سمو الأمير تركي بن هذلول الجهود التي يبذلها فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة نجران، مؤكداً سموّه أهمية سعي بنك التنمية الاجتماعية لاستحداث البرامج والخطط الإستراتيجية وتمكين شباب وفتيات المنطقة من العمل الحر، والإسهام في نشر الثقافة المالية والادخار لدى جميع الشرائح، وتعزيز مستوى الشفافية والحوكمة بما يخدم ويحقق الأهداف والتطلعات المرجوة.