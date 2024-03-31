نائب أمير نجران يستقبل مدير فرع “نزاهة” بالمنطقة

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نوَّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران ، بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله- للقضاء على الفساد، وتعزيز قيمة النزاهة، بما يسهم في المحافظة على المال العام، ومحاسبة المقصرين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير عام فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمنطقة نجران سعيد بن مسعود الحارثي.

وأشاد سمو نائب أمير منطقة نجران بالجهود التي تبذلها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ومباشرتها للعديد من القضايا في سبيل خدمة المصلحة العامة.