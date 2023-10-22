نائب أمير نجران يطلق المرحلة الأولى لمشاريع إستراتيجية تطوير الإدارة العامة للموارد البشرية

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أطلق صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران بمكتبه اليوم، المرحلة الأولى لعددٍ من مشاريع إستراتيجية تطوير الإدارة العامة للموارد البشرية بإمارة المنطقة، التي تهدف إلى نقل الإدارة من الدور التشغيلي إلى الإستراتيجي.

وأكد سموه أهمية التدريب لمنسوبي إمارة المنطقة وإكسابهم المزيد من الخبرات التي تسهم بتنمية مهارات الموظف في مختلف المجالات، مما ينعكس بشكل إيجابي على الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود في سبيل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وتضمنت المشاريع تدريب وتأهيل القوى العاملة، بإطلاق عدة مسارات تسهم في سد الاحتياج التدريبي وتوفر عملية التطوير المستمر للموظفين، منها مشروع الانضباط الوظيفي الذي يهدف إلى نشر مفهوم الرقابة الذاتية عن طريق إطلاق حملات وورش عمل تثقيفية وتوعوية على مستوى الإمارة، ومشروع التعاقب الوظيفي بهدف إعداد قيادات الصف الثاني، الذي سيشمل في مرحلته الأولى العمل على خطة لتأهيل قياديات واعدة بديوان الإمارة.