نائب أمير نجران يطلق مبادرة الشؤون الصحية بالمنطقة “بتراثنا نفاخر”

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أطلق صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، مبادرة الشؤون الصحية بالمنطقة “بتراثنا نفاخر”، وذلك خلال زيارته اليوم، لمركز الرعاية الصحية الأولية بحمى، حيث كان في استقباله مدير صحة نجران الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، وعدد من قيادات الصحة بالمنطقة.

واطّلع سموه خلال زيارته على الهوية البصرية لمبنى المركز، التي اشتملت على نقوش وآثار آبار حمى الثقافية، إضافة إلى وجود بعض الصور الأثرية للآبار داخل المركز، وتوفير جهاز حديث لترجمة اللغات الأجنبية لتسهيل حصول السياح على الخدمة الصحية بكل يسر وسهولة.

وأوضح الدكتور بني هميم، أن المملكة تزخر بالمعالم الأثرية والتاريخية التي تحظى بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة بوصفها امتداداً لحضارات إنسانية ضربت جذروها في عمق التاريخ البشري، وجزءًا لا يتجزأ من حفظ تاريخ المملكة وتراثها العريق تماشياً مع رؤية المملكة 2030 حيث لاتزال شواهد آثاره باقية حتى الآن في مواقع مختلفة بالمملكة ومنها “آبار حمى الثقافية”.

رافق سموه خلال زيارته وكيل إمارة منطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، ومحافظ ثار عامر بن علي الصيعري.