نائب أمير نجران يطّلع على استعدادات غرفة المنطقة لاستضافة المنتدى الاقتصادي

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اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، خلال لقائه بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بنجران بدر بن حمود المعجل على استعدادات الغرفة لاستضافة المنتدى الاقتصادي، الذي سيعرض خلاله الميز التنافسية بالمنطقة، ومجالات الاستثمار، وذلك بهدف استقطاب رؤوس الأموال، وتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية بمنطقة نجران.

وأكد سمو نائب أمير نجران أهمية العمل على تسخير جميع الإمكانيات التي تسهم في نجاح هذا المنتدى، لا سيما وأن منطقة نجران تزخر -ولله الحمد- بفرص استثمارية متعددة.

كما تسلّم سموه خلال اللقاء تقريراً تضمن منجزات الغرفة للربع الأول من العام الجاري 2024م.