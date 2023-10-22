نائب أمير نجران يطّلع على تقرير مشاريع شركة الاتصالات السعودية بالمنطقة

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اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، على تقريرٍ مشاريع شركة الاتصالات السعودية وتعزيز الشبكة بالمنطقة ومحافظاتها للعام الجاري، حيث قدّمه مدير فرع الشركة بالمنطقة، المهندس سعد بن صالح بني هميم.

كما اشتمل التقرير على جهود الشركة في تعزيز الشبكة في مواقع ميدان الهجن، وكذلك مهرجان مزاد نجران الأول للإبل، إضافة إلى تعزيز الشبكة في مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

وثمّن سمّوه الجهود التي تبذلها الشركة في خدمة الأفراد والجهات، مؤملاً مواصلة الأعمال التطويرية، لتأمين أرقى الخدمات.