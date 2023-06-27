نائب أمير نجران يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران ، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله -، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك -سائلاً الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والازدهار.

كما رفع سمو نائب أمير نجران التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله -، بهذه المناسبة، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيدها عليه بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.