نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل التجاري في مطارات الدمام: مطار الملك فهد خدم أكثر من 5 ملايين مسافر بـ46 ألف رحلة في الأشهر الـ6 الماضية

قال “وليد آل هزاع” نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل في مطارات الدمام، إن المملكة تهتم بشكل كبير بالارتقاء بمستوى المطارات وآليات السفر.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن مطار الملك فهد خدم أكثر من 5 ملايين مسافر، من خلال 46 ألف رحلة في الأشهر الـ 6 الماضية.

وأوضح أن مطار الملك فهد يعمل وفق أحدث النظم العالمية من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين، سواء من داخل المملكة أو من خارجها.

وأكد أن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين يأتي من حرص قيادة المملكة العربية السعودية، لكي تكون قاطرة الشعوب حول العالم.