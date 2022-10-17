“نائب المفتي”: خطاب خادم الحرمين الشريفين رسم خارطة الطريق لسياسة المملكة محليًا ودوليًا

أكد معالي نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء المشـرف علـى مكتـب مفتي عـام المملكة الشيخ فهـد بـن عبـدالعزيز العـواد، أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله- السنوي في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى رسم خارطة الطريق لسياسة المملكة محليًا ودوليًا في ظل ما يشهده العالم من متغيرات على كافة الأصعدة العالمية.

وبين الشيخ العواد في تصريح صحفي، أن هذا الخطاب الموفق لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – حمل مضامين سامية وجسد رؤى مستقبلية لقائد مسدد يعمل بهمة عالية لكل ما يحقق التقدم والازدهار للوطن والمواطن، منوهًا بما تشهده المملكة من تطور ورقي في مختلف المجالات في ضوء تحقيق رؤيتها الطموحة 2030، التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – وفقه الله – الذي يعمل بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وجعل من المملكة محط أنظار العالم في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.

وأشاد بالمضامين السامية للخطاب الملكي الذي أكد فيه أن التاريخ الحديث سجل أعظم وأنجح وحدة جمعت الشتات، وأرست الأمن والاستقرار، ووجهت المقاصد إلى بناء دولة عصرية دستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أساسها المواطن، وعمادها التنمية، وهدفها الازدهار، وصناعة مستقبلٍ أفضل للوطن وأبنائه وبناته.

ورفع الشيخ العواد في ختام تصريحه الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – على الرعاية العظيمة لمجلس الشورى الذي يعد أحد الركائز المهمة في رسم سياسة المملكة بلاد الحرمين الشريفين، التي منذ نشأتها قامت على التوحيد وخدمة الإسلام ورعاية مصالح المسلمين، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء وأوفاه، وأن يديم على بلادنا تقدمها ورقيها.