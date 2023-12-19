نائب المندوب الأمريكي بمجلس الأمن: نندد بالهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون بالضفة الغربية

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أكد نائب المندوب الأمريكي بمجلس الأمن روبرت وود، أن بلاده تندد بالهجمات الإسرائيلية العنيفة بالضفة الغربية، مؤكدًا أن مرتكبها يجب أن يحاسب.

وأضاف في جلسة لمجلس الأمن بشأن التطورات الأوضاع في قطاع غزة نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية”: “وزير الخارجية بلينكن أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أننا سنواصل حظر منح التأشيرات للمستوطنين الذين يقوضون الأمن والسلام والاستقرار في الضفة الغربية، ولقد نفذنا هذه السياسة واستهدفنا عشرات الأفراد وعائلاتهم في هذا السياق”.

وتابع: “لقد شددنا في مرات عديدة على الحكومة الإسرائيلية بأنها ملزمة ببذل المزيد من الجهود للتحقيق في هذا العنف وأن تحاسب المستوطنين المتطرفين المرتكبين لهذا العنف، والأهم من ذلك كله، أن الشخصية الرسمية الإسرائيلية والقادة يجب عليهم ألا يصبوا الزيت على النار من خلال الخطابات النارية، فقد رأينا تداعيات اللمات في الضفة والعالم بأسره، فعلى مدى الشهرين المنصرمين شهدنا ارتفاعا في معاداة السامية ومعاداة الإسلام بشكل غير مسبوق في مجتمعاتنا”.