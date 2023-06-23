نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع التنظيم يشارك في مؤتمر قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية

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شارك نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع التنظيم المهندس فواز بن زنعاف السهلي ضمن قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المؤتمر الذي انعقد اليوم عقب الجولة الميدانية التفقدية التي قام بها معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وقوفًا على الاستعدادات والتجهيزات المقدمة على مستوى جهات المنظومة لضيوف الرحمن التي تُسهم في تنقلهم ووصولهم بيسر وسهولة للمشاعر المقدسة، وتناول من خلاله قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية استعدادات المنظومة في موسم الحج موضحين التقنيات والمبادرات التي تم تفعيلها لخدمة ضيوف الرحمن.

وقال السهلي خلال المؤتمر: “أكملنا منذُ وقت مبكر جميع الأعمال التنظيمية والإشرافية على خدمات النقل البري والبحري والسككي والتأكد من امتثال الشركات المرخصة للأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية التي تضمن سلامة نقل الحجاج”؛ وبين أهم المبادرات التي قُدمت لتحقيق السلامة العالية لضيوف الرحمن في النقل ومنها، أنه سيتم توفير 1000 سكوتر كهربائي بين مشعر منى والمسجد الحرام، بمسار معزول كلياً عن حركة المشاة والمركبات لخدمة الحجاج لاختصار الوقت والجهد على ضيوف الرحمن.

وأكد أنه سيتم خلال حج هذا العام تجربة الحافلات ذاتية القيادة بمسار مخصص في اليوم الثامن من ذي الحجة، ونوه حول النظارة الافتراضية التي دشنها معالي الوزير اليوم والتي ستكون من التقنيات الحديثة في خدمة ضيوف الرحمن ومتابعة امتثال أنشطة النقل للاشتراطات والاستعلام عن نظامية المركبة والسائق بشكل سريع, مشيرا إلى أنه سيتم استخدام الطائرات دون طيار “الدرونز” بهدف قياس انسياب وسلاسة حركة النقل في الحج من خلال قياس متوسط زمن الرحلة وإجمالي وقت الانتظار داخل المحطة ونقاط الضبط الأمني، كما تسهم في قياس جودة الهواء.

وكشف أنه تم حتى الآن تم تسجيل أكثر من (90) ألف عملية فحص، منها أكثر من (13) ألف حافلة في مكة المكرمة والمدينة المنورة, مؤكدا على توجيهات القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم كُل ما يُسهم في راحتهم وسلامتهم مُنذ وصولهم لأرض المملكة وأثناء تأديتهم لمناسكهم وحتى مغادرتهم بسلام لأوطانهم آمنين.