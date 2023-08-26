نائب رئيس برنامج “جيل البحث والابتكار الإثرائي”: نجاح عدة مشاريع خاصة بالبحث والابتكار يعود إلى جهود مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في دعم الموهوبين

أكدت نائبة رئيس برنامج “جيل البحث والابتكار الإثرائي”، أنه بفضل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في دعم الموهوبين من طلاب وطالبات المملكة، فقد نجحت العديد من المشاريع الخاصة بالبحث والتطوير والابتكار.

وأضافت خلال حديثها في برنامج “من السعودية”، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان عملت على تعزيز الجوانب العلمية والبحثية، لكي تكون المملكة قاطرة دول المنطقة في البحث العلمي.

وبينت أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ساعدت الكثير من الطلاب والطالبات الباحثين في الوصول إلى الابتكار من خلال تطبيق التجارب العلمية المختلفة.