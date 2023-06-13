نائب رئيس «قطار الحرمين»: تشغيل أكثر من 3 آلاف رحلة خلال الحج بنحو «1.5» مليون مقعد

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أكد نائب الرئيس التنفيذي لقطار الحرمين ريان الحربي، اكتمال جاهزية القطار لخدمة ضيوف الرحمن.
وأضاف «الحربي»، لقناة الإخبارية، أنه سيتم تشغيل أكثر من 3 آلاف رحلة خلال الحج بنحو مليون ونصف المليون مقعد.
وتابع نائب الرئيس التنفيذي لقطار الحرمين، أن رحلات القطار تنقل الحجاج بين مكة والمدينة ونسعى أن تكون خدمة القطار هي الخيار الأمثل لضيوف الرحمن.
فيديو | نائب الرئيس التنفيذي لقطار الحرمين ريان الحربي لـ #الإخبارية: اكتمال جاهزية القطار لخدمة ضيوف الرحمن وستشغل أكثر من 3 آلاف رحلة خلال الحج بنحو مليون و500 ألف مقعد#نشرة_النهار pic.twitter.com/KbkBI0K7ek
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 13, 2023