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نائب رئيس «قطار الحرمين»: تشغيل أكثر من 3 آلاف رحلة خلال الحج بنحو «1.5» مليون مقعد

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 13 يونيو 2023 - 7:33 مساءً

المناطق_الرياض

أكد نائب الرئيس التنفيذي لقطار الحرمين ريان الحربي، اكتمال جاهزية القطار لخدمة ضيوف الرحمن.

وأضاف «الحربي»، لقناة الإخبارية، أنه سيتم تشغيل أكثر من 3 آلاف رحلة خلال الحج بنحو مليون ونصف المليون مقعد.

وتابع نائب الرئيس التنفيذي لقطار الحرمين، أن رحلات القطار تنقل الحجاج بين مكة والمدينة ونسعى أن تكون خدمة القطار هي الخيار الأمثل لضيوف الرحمن.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 13 يونيو 2023 - 7:33 مساءً
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