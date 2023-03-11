نائب رئيس مجلس الشورى في يوم العلم: راية خفاقة لدولة عظيمة راسخة

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رفع معالي نائبِ رئيسِ مجلسِ الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، التهنئة لخادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وليّ العهد، رئيسِ مجلسِ الوزراء – حفظهما الله – بمناسبةِ يومِ العلم، الذي يوافق الحادي عشر من مارس.

وأشار معاليه إلى أنّنا في هذه المناسبةِ الكريمة نستذكِرُ إقرارَ المؤسسِ الملكِ عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ لشكلِ علمِ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ ودلالاته الرمزية العظيمة، مضيفًا أنَّ هذا العلمَ كان شاهداً ومُرافقاً لمسيرة الدولةِ السعوديةِ المباركةِ والملاحمِ التاريخيةِ التي رافقتْ تأسيسَ الدولةِ السعوديةِ منذُ ثلاثةِ قرونٍ وحتى عصرنا الحاضر، كما أنَّه خيرُ جامعٍ لكافةِ أطياف الشعب السعودي تحت راية خفّاقة تتوسطها شهادة التوحيد، إلى جانبِ ما اشتملتْ عليه هذه الرايةُ من معاني الحكمةِ والقوةِ والأنفةِ والسيادةِ والعطاء.

واختتم معاليه تصريحه داعيًا المولى – عز وجل – أن يُعيدَ على هذا الوطنِ الشامخِ أفراحَه ومسرَّاته، وإنجازاتِه، في كافة المجالات في ظلِّ العهدِ الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وأن يستمرَ علمُ المملكةِ خفّاقاً ورمزاً للتآلف والوحدة الوطنية.