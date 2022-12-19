نائب رئيس مجلس الشورى يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي والوفد المرافق له

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التقى نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي بمقر المجلس في الرياض اليوم، بمعالي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي ديفيد ماكليستر، والوفد المرافق لمعاليه.

وأكد نائب رئيس مجلس الشورى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي بما يخدُم المصالح المشتركة، مُنوهاً بأهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التفاهم والتواصل المشترك، وأن للبرلمانيين دور كبير في دعم هذه العلاقات وتطويرها.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية تقوم بجهود كبيرة وفاعلة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم، وقدّمت العديد من المبادرات والمشروعات الإنسانية والإنمائية لعدد من دول العالم، ومن ذلك ما تُقدّمه للحكومة الشرعية في اليمن لتخفيف معاناة الشعب اليمني من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومشروع (مسام) لنزع الألغام (حيث تم نزع أكثر من 350 ألف لغم).

وأشار السُّلمي إلى ما حققته رؤية المملكة 2030، والنقلة النوعية الشاملة والتطور الكبير الذي تشهده المملكة على الأصعدة الاقتصادية والتنموية والاستثمارية والسياحية كافة، مؤكداً تحقيق عددٍ كبير من أهداف الرؤية قبل الوصول إلى العام 2030م، مشيراً لدور المملكة المحوري في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية، حيث قدّمت المملكة مبادرات نوعية في هذا المجال، وتبنّت سياسات وبرامج هادفة تُسهم في الحد منها، كمبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر- التي أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – التي من أهم أهدافها تخفيض الانبعاثات الكربونية في الشرق الأوسط بنسبة 60%، إلى جانب التزام المملكة بالوصول إلى الحياد الصفري من انبعاثات الكربون بحلول عام (2060).

من جانبه عبّر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي عن تقديره لدور المملكة الهام والمؤثر على المستوى العالمي في العديد من القضايا، مؤكداً أهمية التواصل الثنائي المشترك وتقوية العلاقات بين البرلمان الأوروبي ومجلس الشورى بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار العالميين، مُشيداً بالدعم الذي قدمته حكومة المملكة لأوكرانيا لتخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم استقرار أسعار الطاقة في العالم.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات، وسبل تعزيز التعاون بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي.

وحضر اللقاء معالي مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان الأحمدي ومعالي الأمين العام لمجلس الشورى محمد المطيري، وعضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور فايز الشهري ومعالي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الإنسان الدكتور خالد المحيسن وعضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة السعودية مع البرلمان الأوروبي الدكتور أيمن فاضل وعضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان الجبرين وعضو مجلس الشورى هدى الحليسي والمندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير الدكتور سعد العريفي.

ومن الجانب الأوروبي حضر اللقاء رئيس وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي الدكتورة هانا نيومان، وعضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي السيد جوردي سولي، وعضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي السيد جان لين لاكابيل، ورئيس وحدة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي السيد أدولفو باربيرا ديل روسال ومن أمانة لجنة الشؤون الخارجية السيدة بيرلا سرور جاندون وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة السيد باتريك سيمونيت والمسؤول السياسي لدى سفارة الاتحاد الأوروبي بالمملكة السيد ثيو لومير والمسؤول السياسي لدى سفارة الاتحاد الأوروبي بالمملكة السيدة إيلينا براكل والمسؤول السياسي لدى سفارة الاتحاد الأوروبي بالمملكة السيدة جانا سامادوفا ومن مجموعة حزب الشعب الأوروبي السيد جان ويليم فلاسمان ومن مجموعة الخضر/ التحالف الأوروبي الحر السيدة سارة هنكل ومن مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبي السيدة إليز كوليجيم .