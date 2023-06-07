نائب رئيس مجلس الشورى يلتقي الأمين البرلماني لوزيرة الخارجية الكندية

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التقى معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُلمي، في مقر المجلس اليوم، معالي الأمين البرلماني لوزيرة الخارجية الكندية روبيرت أوليفانت، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وكندا، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأشار معالي نائب رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء إلى المبادرات والجهود التي تبذلها المملكة في مكافحة الإرهاب، ومن ذلك تأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، ومشاركتها في تأسيس التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى إنشائها للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، وتبنيها منهج الاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم.

من جانبه أكد روبيرت أوليفانت، أنَّ هذه الزيارة تأتي في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين كندا والمملكة، مثمنًا جهود المملكة في مكافحة الإرهاب ونشر الاعتدال، ومبادراتها المتعددة في حل النزاعات بالطرق السلمية، ومن ذلك استضافة المملكة لطرفي الصراع في السودان في مدينة جدة، ودور المملكة البارز في إحلال السلام في اليمن.

حضر اللقاء عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية اللواء منصور التركي، وعضو المجلس عضو لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية الدكتورة سلطانة البديوي، وعضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكندية الدكتور إبراهيم النحاس، وعضو المجلس عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكندية الدكتورة أمل الشامان.