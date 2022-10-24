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أكد نائب رئيس وزراء لبنان سعادة الشامي اليوم الاثنين حكومة تصريف الأعمال يمكنها التواصل مع مجلس صندوق النقد الدولي بعد إنجاز الإصلاحات حتى إذا لم يُنتخب رئيس أو تُشكل حكومة.

وأضاف الشامي حسبما نقلت رويترز “احتياطي العملة الصعبة شاملاً الذهب يبلغ 30 مليار دولار في أفضل الأحوال”.

وقال نائب رئيس وزراء لبنان “الحكومة غير قادرة على إنقاذ جميع المودعين.. و”أغلب البنوك” لن تواجه مشكلة في إعادة الهيكلة المصرفية وسداد أموال المودعين.. سيتم إعادة الودائع فوق 100 ألف دولار من خلال صندوق يتم تمويله بأصول البنك المركزي والبنوك التجارية”.

وقال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي اليوم الاثنين إن خطة الحكومة لإنعاش الاقتصاد الذي سحقته أزمة مالية مستمرة منذ ثلاث سنوات لن تكون قادرة على إعادة أموال جميع المودعين بالكامل.