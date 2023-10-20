نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة ستوفر لإسرائيل كميات إضافية من الذخائر مع بدء الاجتياح البري لغزة

أكد نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي “مايك مولروي”، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على توفير كافة أشكال الدعم المادي والعسكري لإسرائيل.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن الرئيس الأمريكي “جو بايدن” أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، أن الولايات المتحدة تقف بجوار إسرائيل في حربها على غزة.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستوفر الذخائر والمعدات العسكرية لتل أبيب مع بدء الاجتياح البري لقطاع غزة.