نائب مفتي عام المملكة يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح حج 1444هــ

المناطق_ واس

رفع معالي نائب مفتي عام المملكة للشؤون التنفيذية المشرف العام على مكتب سماحة المفتي الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـــ حفظهما الله ـــــ بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1444هــــ، سائلاُ الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم، وأن يجزي قيادتنا خير الجزاء وأوفاه.

وأكد معاليه في تصريح صحفي تزامناً مع انتهاء موسم الحج وتحقيق نجاح لأعماله أن النجاح الذي تحقق في موسم الحج يأتي امتداداً لما تحقق عبر مسيرة هذه الدولة المباركة وتجسيداً لحجم الدعم الذي تبذله القيادة الرشيدة لكل ما يسهم في التيسير على ضيوف الرحمن كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وأشاد معاليه بالنقلة الكبيرة التي شهدتها الخدمات التي قدمتها مختلف قطاعات الدولة العاملة على خدمة ضيوف الرحمن، منوهاً بتوظيف الذكاء الاصطناعي وتوفير أحدث التقنيات التي تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء نُسكهم في أمن وطمأنينة.

ودعا معاليه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يرزقهما الأجر والمثوبة على ما يقدمانه للإسلام والمسلمين من خدمات وأعمال جليلة، كما سأل الله أن يديم على المملكة عزها وتقدمها وأن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.