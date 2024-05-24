نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة يشيد بجهود فرق «مسام» في تعز

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أشاد نائب المنسق المقيم للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن دييغو زوريلا بجهود فرق مسام العاملة في محافظة تعز.

وقال خلال زيارته للفريق (22 مسام) برفقة تشارلز فريسبي مستشار الألغام في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) أن فرق مسام في محافظة تعز تقدم جهوداً إنسانية كبيرة في سبيل تأمين عودة النازحين الى أماكن اقامتهم بأمان.

وأكد السيد زوريلا على أهمية وحرفية العمل الذي يقوم به الفريق (22 مسام)، كونه يعمل في منطقة حيوية جداً. ودعا نائب منسق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة إلى دعم استمرار عمل مشروع مسام في تأمين المناطق الملوثة بالألغام بعموم اليمن.

من جانبه، أكد مشرف فرق مسام في محافظة تعز المهندس عارف القحطاني أن الفريق 22 مسام تمكن خلال الأشهر الماضية من انتزاع وتأمين 9 ألغام مضادة للدبابات، 34 لغم مضاد للأفراد، 6 عبوات ناسفة، 51 قذيفة غير منفجرة، 793 فيوز وطلقة غير منفجرة.